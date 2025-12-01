Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Bwin Legends Main Event Final Table - Poker Live Report

Bwin Legends Main Event Final Table - Poker Live Report

  • 1 дек 2025 | 15:54
  • 225
  • 0
Bwin Legends Main Event Final Table - Poker Live Report

Главното събитие на Bwin Legends е към края си. Остават само 9 финалиста, които ще се борят за трофеи и големи парични награди.

Следете отразяването на финалната маса на живо в статията надолу.

16:00 - ФИНАЛНАТА МАСА ЗАПОЧВА!

След няколко интензивни дни на игра, 303 входа и десетки драматични ситуации, днес от 16:00 започва финалната маса на Bwin Legends Main Event. Деветима играчи останаха в битката за трофеите и титлата, а играта ще се поднови на ниво 25,000/50,000 – Анте 50,000 с нива на 40 минути.

Ето и подредбата по чипове:

1. Красимир Кръстев – 2,225,000

2. Стоян Обрешков – 1,935,000

3. Владислав Петков – 1,860,000

4. Георги Георгиев – 1,385,000

5. Виктор Попов – 1,215,000

6. Кристофър Минков – 960,000

7. Християн Голев – 845,000

8. Павел Джабархел – 820,000

9. Михаил Драгиев – 435,000

Разпределение на наградите:

1. €7,550

2. €5,500

3. €3,660

4. €2,450

5. €1,730

6. €1,390

7. €1,130

8. €920

9. €760

Успех на финалистите – очаква ни силен ден, в който ще разберем кой ще стане новият шампион в първото издание на Bwin Legends!

Следвай ни:

Още от Други спортове

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 11844
  • 18
Белослава Кръстева първа при жените на Европейското по ускорен шахмат

Белослава Кръстева първа при жените на Европейското по ускорен шахмат

  • 1 дек 2025 | 12:20
  • 605
  • 1
Карлос Насар посети спортния комплекс в Самоков

Карлос Насар посети спортния комплекс в Самоков

  • 1 дек 2025 | 10:11
  • 2383
  • 0
Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

  • 1 дек 2025 | 09:53
  • 613
  • 0
Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

  • 30 ное 2025 | 23:00
  • 10979
  • 1
Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица

Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица

  • 30 ное 2025 | 19:06
  • 903
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 11844
  • 18
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 21562
  • 36
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9246
  • 6
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 16181
  • 47
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 4845
  • 12
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 9310
  • 14