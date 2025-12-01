Bwin Legends Main Event Final Table - Poker Live Report

Главното събитие на Bwin Legends е към края си. Остават само 9 финалиста, които ще се борят за трофеи и големи парични награди.
Следете отразяването на финалната маса на живо в статията надолу.
16:00 - ФИНАЛНАТА МАСА ЗАПОЧВА!
След няколко интензивни дни на игра, 303 входа и десетки драматични ситуации, днес от 16:00 започва финалната маса на Bwin Legends Main Event. Деветима играчи останаха в битката за трофеите и титлата, а играта ще се поднови на ниво 25,000/50,000 – Анте 50,000 с нива на 40 минути.
Ето и подредбата по чипове:
1. Красимир Кръстев – 2,225,000
2. Стоян Обрешков – 1,935,000
3. Владислав Петков – 1,860,000
4. Георги Георгиев – 1,385,000
5. Виктор Попов – 1,215,000
6. Кристофър Минков – 960,000
7. Християн Голев – 845,000
8. Павел Джабархел – 820,000
9. Михаил Драгиев – 435,000
Разпределение на наградите:
1. €7,550
2. €5,500
3. €3,660
4. €2,450
5. €1,730
6. €1,390
7. €1,130
8. €920
9. €760
Успех на финалистите – очаква ни силен ден, в който ще разберем кой ще стане новият шампион в първото издание на Bwin Legends!