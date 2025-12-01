Bwin Legends Main Event Final Table - Poker Live Report

Главното събитие на Bwin Legends е към края си. Остават само 9 финалиста, които ще се борят за трофеи и големи парични награди.



Следете отразяването на финалната маса на живо в статията надолу.

16:00 - ФИНАЛНАТА МАСА ЗАПОЧВА!



След няколко интензивни дни на игра, 303 входа и десетки драматични ситуации, днес от 16:00 започва финалната маса на Bwin Legends Main Event. Деветима играчи останаха в битката за трофеите и титлата, а играта ще се поднови на ниво 25,000/50,000 – Анте 50,000 с нива на 40 минути.

Ето и подредбата по чипове:

1. Красимир Кръстев – 2,225,000

2. Стоян Обрешков – 1,935,000

3. Владислав Петков – 1,860,000

4. Георги Георгиев – 1,385,000

5. Виктор Попов – 1,215,000

6. Кристофър Минков – 960,000

7. Християн Голев – 845,000

8. Павел Джабархел – 820,000

9. Михаил Драгиев – 435,000



Разпределение на наградите:

1. €7,550

2. €5,500

3. €3,660

4. €2,450

5. €1,730

6. €1,390

7. €1,130

8. €920

9. €760

Успех на финалистите – очаква ни силен ден, в който ще разберем кой ще стане новият шампион в първото издание на Bwin Legends!