Main Event Day 1C & 1D **Live Report** – Bwin Legends Sofia

Днес ни очаква най-натоварената програма до момента, с два стартови флайта:

◆ Day 1C – старт: 13:00



Турнирът вече започна и още в ниво 1 има 40 участници, като се очаква схемата бързо да расте през следващите нива.

◆ Day 1D Turbo – старт: 19:00



Вечерният флайт ще бъде с ускорени 20-минутни нива, идеален за играчи, които предпочитат по-бърза динамика, като се очаква да продължи около 5 часа + почивките.

Както и в предишните дни, играта продължава до 17.5% от полето, а всички достигнали това число ще влязат директно в парите и Ден 2.

Следим всичко отблизо – снимки, интересни ръце и чипкаунтове ще бъдат публикувани през целия ден. Цялото отразяване може да видите хронологично надолу в статията.