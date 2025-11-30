Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

  • 30 ное 2025 | 16:16
  • 1190
  • 0
Bwin Legends Main Event-ът събра общо 303 ентрита, а 52 играчи се класираха за Ден 2 и вече са в парите. Те ще се бият за място в ден 3 и борбата за 3-те трофея.

Следете всички ръце, чипкаунтове и елиминации в живото ни отразяване по-долу.  

16:16 - Bwin Legends Sofia – Ден 2 започва!

След общо 5 стартови дни и общо 303 ентрита., 52 играчи успяха да преминат през Day 1A–1E и днес се завръщат за Ден 2 на Main Event-а с вход €150.

Всички оцелели вече са в парите, а минималната награда е €270. Днес ги очаква сериозна битка за големите награди и финалната маса. Играта се подновява на Ниво 16: 4,000/8,000 – Анте 8,000, а сред участниците са някои от най-добрите познати лица от българската покер сцена и bwin community-то.

Чиплидери в Ден 2

Начело започва Стоян Обрешков с впечатляващ стак от 697,000, следван плътно от:

Кристофър Минков – 609,000
Георги Алексиев – 562,000
Владислав Петков – 518,000
Коста Тодоров – 506,500

Всички 52 останали играчи вече са по масите и започват игра — Day 2 обещава огромни потове, динамични решения и много български герои в игра.

Днес ще следим на живо ключови ръце, елиминации и чиплийдър промени.
Очаква ни дълъг и много интересен ден в Palms Royale Casino Sofia

Успех на всички играчи.

Пълен Day 2 chip count: 

  1. Стоян Обрешков – 697,000

  2. Кристофър Минков – 609,000

  3. Георги Алексиев – 562,000

  4. Владислав Петков – 518,000

  5. Коста Тодоров – 506,500

  6. Тихомир Янев – 429,000

  7. Благовест Пандуров – 361,000

  8. Михаил Драгиев – 357,000

  9. Лъчезар Тодоров – 311,000

  10. Ивелин Колев – 309,000

  11. Николай Тенев – 308,000

  12. Иван Петров – 304,000

  13. Християн Голeв – 295,000

  14. Денис Кънчев – 293,000

  15. Павел Джабарел – 292,000

  16. Красимир Кръстев – 286,000

  17. Jianguo Yan – 273,000

  18. Ивайло Танушев – 243,000

  19. Иван-Асен Кукушев – 238,000

  20. Димитър Сяров – 233,000

  21. Стефан Цветков – 232,500

  22. Michael John O’Mahoney – 231,000

  23. Николай Калчев – 229,000

  24. Ивелин Йончев – 223,000

  25. Стойко Манджуков – 221,000

  26. Константин Лупов – 220,000

  27. Недялко Андреев – 209,000

  28. Любомир Петров – 204,000

  29. Иван Жечев – 190,000

  30. Ради Дамянов – 190,000

  31. Теодор Димитров – 187,000

  32. Кристиян Калинов – 180,500

  33. Виктор Попов – 175,000

  34. Пресиян Цветанов – 171,000

  35. Борис Стоилов – 170,000

  36. Катрин Стоянова – 163,000

  37. Мирослав Караиков – 148,000

  38. Евгени Арков – 140,000

  39. Ивайло Дженев – 116,500

  40. Михаил Минев – 115,000

  41. Галимир Граблев – 108,000

  42. Блажe Блажев – 107,000

  43. Георги Георгиев – 101,000

  44. Ивелина Чивийска – 97,500

  45. Кирил Чолаков – 89,000

  46. Яни Лапунов – 79,000

  47. Любомир Велев – 67,000

  48. Мартин Тодоров – 48,000

  49. Георги Цанов – 40,000

  50. Анна-Мария Влаева – 33,000

  51. Славчо Георгиев – 15,000

  52. Данаил Балкански – 3,000

Снимки от евента може да намерите ТУК.

