Bwin Legends Main Event Day 2 - ***Poker Live Report***
Bwin Legends Main Event-ът събра общо 303 ентрита, а 52 играчи се класираха за Ден 2 и вече са в парите. Те ще се бият за място в ден 3 и борбата за 3-те трофея.
Следете всички ръце, чипкаунтове и елиминации в живото ни отразяване по-долу.
16:16 - Bwin Legends Sofia – Ден 2 започва!
След общо 5 стартови дни и общо 303 ентрита., 52 играчи успяха да преминат през Day 1A–1E и днес се завръщат за Ден 2 на Main Event-а с вход €150.
Всички оцелели вече са в парите, а минималната награда е €270. Днес ги очаква сериозна битка за големите награди и финалната маса. Играта се подновява на Ниво 16: 4,000/8,000 – Анте 8,000, а сред участниците са някои от най-добрите познати лица от българската покер сцена и bwin community-то.
Чиплидери в Ден 2
Начело започва Стоян Обрешков с впечатляващ стак от 697,000, следван плътно от:
Кристофър Минков – 609,000
Георги Алексиев – 562,000
Владислав Петков – 518,000
Коста Тодоров – 506,500
Всички 52 останали играчи вече са по масите и започват игра — Day 2 обещава огромни потове, динамични решения и много български герои в игра.
Днес ще следим на живо ключови ръце, елиминации и чиплийдър промени.
Очаква ни дълъг и много интересен ден в Palms Royale Casino Sofia!
Успех на всички играчи.
Пълен Day 2 chip count:
Стоян Обрешков – 697,000
Кристофър Минков – 609,000
Георги Алексиев – 562,000
Владислав Петков – 518,000
Коста Тодоров – 506,500
Тихомир Янев – 429,000
Благовест Пандуров – 361,000
Михаил Драгиев – 357,000
Лъчезар Тодоров – 311,000
Ивелин Колев – 309,000
Николай Тенев – 308,000
Иван Петров – 304,000
Християн Голeв – 295,000
Денис Кънчев – 293,000
Павел Джабарел – 292,000
Красимир Кръстев – 286,000
Jianguo Yan – 273,000
Ивайло Танушев – 243,000
Иван-Асен Кукушев – 238,000
Димитър Сяров – 233,000
Стефан Цветков – 232,500
Michael John O’Mahoney – 231,000
Николай Калчев – 229,000
Ивелин Йончев – 223,000
Стойко Манджуков – 221,000
Константин Лупов – 220,000
Недялко Андреев – 209,000
Любомир Петров – 204,000
Иван Жечев – 190,000
Ради Дамянов – 190,000
Теодор Димитров – 187,000
Кристиян Калинов – 180,500
Виктор Попов – 175,000
Пресиян Цветанов – 171,000
Борис Стоилов – 170,000
Катрин Стоянова – 163,000
Мирослав Караиков – 148,000
Евгени Арков – 140,000
Ивайло Дженев – 116,500
Михаил Минев – 115,000
Галимир Граблев – 108,000
Блажe Блажев – 107,000
Георги Георгиев – 101,000
Ивелина Чивийска – 97,500
Кирил Чолаков – 89,000
Яни Лапунов – 79,000
Любомир Велев – 67,000
Мартин Тодоров – 48,000
Георги Цанов – 40,000
Анна-Мария Влаева – 33,000
Славчо Георгиев – 15,000
Данаил Балкански – 3,000
Снимки от евента може да намерите ТУК.