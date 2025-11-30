Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

Bwin Legends Main Event Day 2 - ***Poker Live Report***



Bwin Legends Main Event-ът събра общо 303 ентрита, а 52 играчи се класираха за Ден 2 и вече са в парите. Те ще се бият за място в ден 3 и борбата за 3-те трофея.



Следете всички ръце, чипкаунтове и елиминации в живото ни отразяване по-долу.

16:16 - Bwin Legends Sofia – Ден 2 започва!

След общо 5 стартови дни и общо 303 ентрита., 52 играчи успяха да преминат през Day 1A–1E и днес се завръщат за Ден 2 на Main Event-а с вход €150.

Всички оцелели вече са в парите, а минималната награда е €270. Днес ги очаква сериозна битка за големите награди и финалната маса. Играта се подновява на Ниво 16: 4,000/8,000 – Анте 8,000, а сред участниците са някои от най-добрите познати лица от българската покер сцена и bwin community-то.

Чиплидери в Ден 2

Начело започва Стоян Обрешков с впечатляващ стак от 697,000, следван плътно от:

Кристофър Минков – 609,000

Георги Алексиев – 562,000

Владислав Петков – 518,000

Коста Тодоров – 506,500

Всички 52 останали играчи вече са по масите и започват игра — Day 2 обещава огромни потове, динамични решения и много български герои в игра.

Днес ще следим на живо ключови ръце, елиминации и чиплийдър промени.

Очаква ни дълъг и много интересен ден в Palms Royale Casino Sofia!

Успех на всички играчи.



Пълен Day 2 chip count:

Стоян Обрешков – 697,000 Кристофър Минков – 609,000 Георги Алексиев – 562,000 Владислав Петков – 518,000 Коста Тодоров – 506,500 Тихомир Янев – 429,000 Благовест Пандуров – 361,000 Михаил Драгиев – 357,000 Лъчезар Тодоров – 311,000 Ивелин Колев – 309,000 Николай Тенев – 308,000 Иван Петров – 304,000 Християн Голeв – 295,000 Денис Кънчев – 293,000 Павел Джабарел – 292,000 Красимир Кръстев – 286,000 Jianguo Yan – 273,000 Ивайло Танушев – 243,000 Иван-Асен Кукушев – 238,000 Димитър Сяров – 233,000 Стефан Цветков – 232,500 Michael John O’Mahoney – 231,000 Николай Калчев – 229,000 Ивелин Йончев – 223,000 Стойко Манджуков – 221,000 Константин Лупов – 220,000 Недялко Андреев – 209,000 Любомир Петров – 204,000 Иван Жечев – 190,000 Ради Дамянов – 190,000 Теодор Димитров – 187,000 Кристиян Калинов – 180,500 Виктор Попов – 175,000 Пресиян Цветанов – 171,000 Борис Стоилов – 170,000 Катрин Стоянова – 163,000 Мирослав Караиков – 148,000 Евгени Арков – 140,000 Ивайло Дженев – 116,500 Михаил Минев – 115,000 Галимир Граблев – 108,000 Блажe Блажев – 107,000 Георги Георгиев – 101,000 Ивелина Чивийска – 97,500 Кирил Чолаков – 89,000 Яни Лапунов – 79,000 Любомир Велев – 67,000 Мартин Тодоров – 48,000 Георги Цанов – 40,000 Анна-Мария Влаева – 33,000 Славчо Георгиев – 15,000 Данаил Балкански – 3,000

Снимки от евента може да намерите ТУК.