  Старт на Main Event Day 1A – Bwin Legends Sofia

  • 27 ное 2025 | 17:00
След успешния Mystery Bounty турнир, днес Palms Royale Casino Sofia посреща основното събитие на сериите – Main Event Day 1A (29 ноември 2025). Очаква се силно поле още от първия флайт, тъй като много играчи си спечелиха билети от онлайн сателити и се очаква съставът да бъде по-разнообразен от всякога.

– Бай-ин: €150– Стартов стак: 40,000– Продължителност на нивата: 30 минути

– Ри-ентри: до 3 пъти

– Късна регистрация: до края на ниво 9

– Формат: играе се до достигане на 17.5% от входовете, като всички преминали напред влизат в парите (ITM)

Ще отразяваме всичко важно: чипкаунтове, интересни ръце, снимки и развитието на турнира в реално време.

Успех на всички участници в Day 1A!

