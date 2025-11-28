Популярни
Main Event Day 1B **Live Report** – Bwin Legends Sofia

  • 28 ное 2025 | 18:10
  • 888
  • 0
Main Event Day 1B **Live Report** – Bwin Legends Sofia

След интензивния и успешен старт на Main Event-а вчера, когато 102 входа оформиха силен Day 1A и 18 играчи преминаха в Ден 2 и парите, днес Palms Royale Casino Sofia посреща втория стартов флайт – Main Event Day 1B.

Day 1B традиционно привлича стабилна схема от играчи, включително онлайн квалификанти от bwin, редовни турнирни играчи и нови участници, които тепърва ще се впуснат в надпреварата за трофея.

Параметри на турнира

– Бай-ин: €150

– Стартов стак: 40,000

– Нива: 30 минути

– Ри-ентри: до 3 пъти

– Късна регистрация: до края на ниво 9

– Прогресия: играе се до 17.5% от входовете, които продължават напред в Ден 2 и са автоматично ITM

Очаква ни още един динамичен ден – с интересни ръце, силни имена и играчи, които ще се опитат да си осигурят място в Ден 2 заедно с класиралите се вчера.

Отразяваме всичко в реално време – снимки, ръце, чипкаунтове и ключови моменти през деня.

Успех на всички участници в Day 1B!

18:00 - Йончев няма проблеми с дамите извън покера… но на масата беше друга история  

Ниво 2: 100/200 – Анте 200
Играчи: 34/34

След лимп от ранна позиция Ивелин Йончев (на снимката) рейзна от бутона, но веднага бе 3-бетнат от Владислав Петков в негово ляво. Всички останали фолднаха и Йончев плати, за да видим флоп 3 каро, 5 пика, 9 пика. Петков продължи с бет, Йончев плати.

Търнът 5 каро повтори екшъна — бет и кол — и двамата стигнаха до ривър 2 пика, който завърши възможните флъш дроуве. Петков чекна, а Йончев бутна последните си 19,200 в пот от 27,000, получавайки кол след кратко мислене.

Шоудаун:

Ивелин Йончев – 8 пика, 8 спатия
Владислав Петков – Q купа, Q спатия

Дамите бяха по-добрата ръка и Петков прибра голям пот още в Ниво 2. Ивелин Йончев стана първият отпаднал за деня, но след кратка разходка до касата се върна в турнира с нов вход.

