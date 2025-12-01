Популярни
КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
Ред Бул обявява утре пилотите си за сезон 2026

Бившите световни шампиони във Формула 1 Ред Бул слагат край на спекулациите за следващия сезон по въпроса кой ще е съотборник на Макс Верстапен. Шефът на тима Лоран Мекис потвърди, че утре ще бъдат потвърдени пилотите, които ще карат за Ред Бул, както и за Рейсинг Булс догодина. Той мотивира това решение с идеята да не се разсейват допълнително всички в тима по време на решаващата битка за световната титла в Абу Даби през уикенда.

Очаква се, че Исак Хаджер ще бъде преместен от Рейсинг Булс в Ред Бул за догодина, а Арвид Линдблад ще бъде повишен от Формула 2 във втория тим на компанията във Формула 1. Предполага се, че Лиам Лоусън ще запази мястото си и за догодина, а Юки Цунода ще бъде освободен.

Цунода смени Лоусън по-рано тази година във втората кола на Ред Бул, но не успя да постигне кой знае колко по-добри класирания - той рядко печели точки и в най-силните си уикенди успява да се доближи на 2-3 десети от секундата от времето на Верстапен, но не и в квалификациите.

