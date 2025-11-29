Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

  • 29 ное 2025 | 15:25
  • 1206
  • 4
Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

Дни след първата си загуба за сезона тимът на Байерн (Мюнхен) приема Санкт Паули в среща от 12-тия кръг на Бундеслигата. Мачът започва в 16:30 часа.

Победа ще увеличи на 8 точки аванса на баварците на върха, след като снощи РБ Лайпциг сгреши срещу Борусия (Мьонхенгладбах) (0:0).

Предпоставките за успех на мюнхенци са налице, защото Санкт Паули има осем поредни загуби в първенството и се намира в опасната зона.

Луис Диас, който беше наказан срещу Арсенал, е титуляр в състава на Венсан Компани. В стартовите 11 е и Мануел Нойер, който беше критикуван за изявите си в Лондон. В същото време на пейката сядат важни играчи като Гнабри и Олисе, а Дайо Упамекано получава почивка и дори не е в групата.

