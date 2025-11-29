Спортният директор на Байерн посочи какво си намеренията на клуба за зимния трансферен прозорец

Германският футболен клуб Байерн Мюнхен няма да бъде активен на трансферния пазар през януари, заяви спортният директор на отбора Кристоф Фройнд. Причина за това е големият брой завръщащи се от различни контузии футболисти.

"Научил съм се, че във футбола никога не бива да изключваш дадено нещо на 100 процента, но не сме планирали да правим трансфери, защото сме в добра позиция", заяви Фройнд. Той добави, че баварците очакват скоро завръщането на Хироки Ито, Алфонсо Дейвис и Джамал Мусиала. "Надявам се именно те да бъдат зимните ни попълнения. С тяхното завръщането ще разполагаме с голям брой футболисти на всички позиции", добави той за Скай преди мача срещу Санкт Паули.

Снимки: Gettyimages