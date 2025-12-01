Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви

ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви

  • 1 дек 2025 | 13:16
  • 388
  • 3
ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви

Ръководството на ПФК Ботев излезе с официална позиция, която Sportal.bg публикува без редакторска намеса:

"ДЕКЛАРАЦИЯ

от ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ

Относно: Разпространяваните внушения за участие на фенове на Ботев в днешните организирани протести

В последните дни се тиражират откровени лъжи от определени среди, че привърженици на ПФК Ботев Пловдив участват организирано в протести и че клубът по някакъв начин стои зад подобни действия.

Категорично заявяваме:

Името на ПФК Ботев не трябва и няма да бъде намесвано в подобни долни инсинуации.

Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви.

Всеки наш привърженик е преди всичко гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични граждански позиции. Но това са негови индивидуални решения, които не бива да бъдат представяни като позиция на клуба.

Апелираме към всички наши фенове да не се поддават на манипулации, идващи от маргинализирани групи и групировки, които целят да злоупотребят с името на Ботев и да го въвлекат в политически конфликти.

Не позволявайте името на Ботев да бъде очерняно или използвано за чужди интереси.

Мирът и спокойствието в държавата са приоритет за всички български граждани.

Призоваваме още веднъж: не забърквайте клуба в политически интриги.

ПФК Ботев Пловдив винаги е призовавал към толерантност, уважение и единство – както между феновете, така и в обществото.

Само Ботев!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев недоволства срещу Драгомир Драганов

Ботев недоволства срещу Драгомир Драганов

  • 1 дек 2025 | 13:26
  • 569
  • 0
Левски към Любо и Боби: Кураж, легенди!

Левски към Любо и Боби: Кураж, легенди!

  • 1 дек 2025 | 12:12
  • 3158
  • 5
Лудогорец също подкрепи Боби и Любо

Лудогорец също подкрепи Боби и Любо

  • 1 дек 2025 | 11:46
  • 681
  • 2
Георги Трифонов вкара най-много на Югоизток (всички реализатори – есен 2025)

Георги Трифонов вкара най-много на Югоизток (всички реализатори – есен 2025)

  • 1 дек 2025 | 11:02
  • 889
  • 0
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 16629
  • 31
Манол Георгиев: Разликата между двата отбора си каза думата

Манол Георгиев: Разликата между двата отбора си каза думата

  • 1 дек 2025 | 10:18
  • 796
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:00
  • 4281
  • 9
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 16629
  • 31
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 4307
  • 3
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 12041
  • 32
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 1753
  • 0
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 7198
  • 9