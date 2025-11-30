Илиян Филипов се прехласна по бразилец

Популярни
  • 30 ное 2025 | 09:25
  • 866
  • 0
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, излезе с емоционален пост след успеха на „канарчетата“ с 2:1 над Черно море.

Вторият гол за „жълто-черните“ бе отбелязан от бразилеца Лукас Араужо, а Филипов съобщи, че е останал без думи заради реакцията на футболиста при попадението. Бизнесменът отново призова за подкрепа от феновете – по негови думи, без привърженици възраждането на Ботев Пд ще е два пъти по-трудно.

Ето какво написа Илиян Филипов:

"След лика на това момче просто оставам без думи.

Браво, Лукас! Браво на всички момчета и на треньорския щаб!

Трудно е, много е трудно… но всички виждаме, че нашият Ботев се възражда.

Виждаме характер, желание, битка - виждаме отбор, който расте пред очите ни.

Но разберете нещо важно - без вашата подкрепа това възраждане става двойно по-трудно.

Днес тези момчета показаха, че имат място в нашия любим Ботев.

Показаха сърце, дух и борба - всичко, което искаме да виждаме.

Ние ще градим, ще се развиваме, ще ставаме още по-силни.

Но, приятели… тези момчета заслужават да играят пред пълни трибуни.

Заслужават да усетят силата на жълто-черната магия на нашия красив стадион, а не да гледаме празните седалки.

Подкрепете ги.

Бъдете до тях.

Защото Ботев се ражда отново – и това възраждане ни трябва заедно.

Красота. Вяра. Борба".

