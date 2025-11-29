Херо се пошегува с Илиан и заяви: Много е трудно да кажа, че съм напипал правилното лице

Новият наставник на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров постигна първата си победа начело на тима след 3:1 над Черно море в мач от 17-ия кръг на първенството. След срещата Херо призова за равнопоставеност между отборите, защото сега неговият тим има ден по-малко за почивка спрямо съперника му за купата - Арда.

"Черно море е един много силен отбор. Създадохме нужната организация при играта ни в защита. Головите положения пред нашата врата бяха изключително малко. Това наклони везните. След това си вкарахме положенията, които не бяха много, но и Черно море нямаше много. Футболистите се раздадоха. Най-важна е победата.

Много е трудно да кажа, че съм напипал правилното лице. Работя от 7-8 дни. Аз съм човек, който не играе само една схема. Ще търся най-доброто лице съобразявайки се с качествата и на противника.

Днес стояхме малко по-добре физически, но имаме много резерви в това отношение.

Арда има ден повече за почивка. Когато се правят календарите, трябва да се гледат тези неща и да има равнопоставеност. Арда е в подем и ни предстои много труден мач, поиска Херо, след което разкри какво са си говорили с треньора на Черно море.

"Илиан Илиев ми е приятел. Пошегувах се с него, че трябва да излезе в чужбина, за да го настигна", завърши Димитър Димитров.