Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

  • 30 ное 2025 | 21:02
  • 1311
  • 15
Реал Мадрид гостува на Жирона в среща от 14-тия кръг на Ла Лига, която започва в 22:00 часа.

Преди началото на мача столичани са дори трети, но ако спечелят, ще се върнат обратно на върха с точка пред Барселона.

Антонио Рюдигер и Едер Милитао се завръщат в центъра на отбраната на Реал, както и Тибо Куртоа на вратата.

“Белите” не успяха да победят в последните два кръга в първенството, но преди дни надвиха Олимпиакос в Шампионската лига.

Жирона е в зоната на изпадащите, след като в първите седем кръга нямаше нито един успех.

