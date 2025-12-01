Популярни
Чаби Алонсо: Имахме достатъчно положения, за да спечелим мача

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо не бе съвсем доволен след равенството 1:1 с Жирона. Той смята, че тимът му е създал достатъчно положения, за да спечели този мач, но му е липсвала точност в завършващата фаза.

"Особено през второто полувреме имаше подобрение; натиснахме и създадохме повече. Имахме достатъчно положения, за да спечелим, но ни липсваше точен мерник. Това, че не победихме... е, там сме, всичко е много изравнено, сезонът е много дълъг и трябва да продължим", започна Алонсо.

Той коментира и ситуацията,при която имаше възможност да бъде отсъдена дузпа за нарушеине срещу Родриго: "Не съм я видял, но ми казаха, че е трябвало да бъде преразгледана от ВАР заради контакта. Изненадващо е... но ще трябва да я видим. Това са решаващи ситуации, които могат да определят изхода на мача".

"В един сезон има различни фази. Имаше периоди, особено в началото, в които бяхме постоянни. А в последните мачове... днес второто полувреме беше много по-добро от първото. И можехме да направим обрат. Отборът показа желание да преодолее изоставането си в резултата. Но ни липсваше... имахме три-четири доста чисти положения в наказателното поле, за да вкараме втори гол и да спечелим. Но трябва да продължим с изискванията, които играта в Реал Мадрид налага. А сезонът е много дълъг. Отборът показа желание да обърне мача", допълни специалистът.

"Днес ми хареса реакцията; не беше достатъчна, но бяхме близо. Трябва да продължим с единството, което имаме, с достатъчна и необходима самокритика. С желание да печелим навън, нещо, което ни се налага често според програмата. В сряда имаме възможност в Билбао. И ще видим", завърши Алонсо.

Снимки: Gettyimages

