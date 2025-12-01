Манол Георгиев: Разликата между двата отбора си каза думата

Вчера, Асеновец (Асеновград) загуби у дома с 1:2 от лидера Несебър, в среща от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Несебър бие в Асеновград и е есенен първенец

Ето какво каза старши треньорът Манол Георгиев пред официалния сайт на Асеновец.

„Играхме прилично, но разликата между двата отбора си каза думата. Имахме не малко проблеми преди мача, тъй като ни липсваха доста футболисти. Трябваше да направя някои промени в състава. А още през първото полувреме се контузи и Джунейт Яшар – смених го на почивката. Макджералд вкара рядко красив гол с глава през второто полувреме, който според мен няма отразяване. За повече като че ли нямахме сили“.