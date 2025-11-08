Гигант с изразителна победа

Гигант (Съединение) надигра у дома Асеновец (Асеновград) с 4:1. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. 120 секунди преди почивката, Здравко Жилов центрира, и след рикошет топката спря в мрежата на гостите. Голмайсторът асистира и за останалите попадения във вратата на Асеновец. В началните секунди на второто полувреме, изведе Аурел Мусай, който удвои. След още 60 секунди подаде и на Георги Мавродиев, а резултата стана категоричен. В 50-ата минута, Жилов асистира и за гола на Християн Казаков – 4:0. Макджералд Уоха реализира почетното попадение за Асеновец след пас на Атанас Зехиров в 62-ата минута. Още положения за голове имаше пред вратите.