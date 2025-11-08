Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Гигант с изразителна победа

Гигант с изразителна победа

  • 8 ное 2025 | 20:39
  • 647
  • 0
Гигант с изразителна победа

Гигант (Съединение) надигра у дома Асеновец (Асеновград) с 4:1. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. 120 секунди преди почивката, Здравко Жилов центрира, и след рикошет топката спря в мрежата на гостите. Голмайсторът асистира и за останалите попадения във вратата на Асеновец. В началните секунди на второто полувреме, изведе Аурел Мусай, който удвои. След още 60 секунди подаде и на Георги Мавродиев, а резултата стана категоричен. В 50-ата минута, Жилов асистира и за гола на Християн Казаков – 4:0. Макджералд Уоха реализира почетното попадение за Асеновец след пас на Атанас Зехиров в 62-ата минута. Още положения за голове имаше пред вратите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Волов Шумен 2007 с очакван разгром

Волов Шумен 2007 с очакван разгром

  • 8 ное 2025 | 21:16
  • 202
  • 0
Черноломец с изразителен успех в Аксаково

Черноломец с изразителен успех в Аксаково

  • 8 ное 2025 | 21:09
  • 408
  • 0
Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

  • 8 ное 2025 | 21:02
  • 457
  • 0
Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

  • 8 ное 2025 | 21:00
  • 3149
  • 3
Най-после радост за Партизан

Най-после радост за Партизан

  • 8 ное 2025 | 20:46
  • 440
  • 0
ФК Ямбол се справи със Секирово

ФК Ямбол се справи със Секирово

  • 8 ное 2025 | 20:29
  • 361
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216721
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50359
  • 202
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42844
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25422
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13353
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50060
  • 51