Цветомир Найденов “жегна” бивш вратар на ЦСКА и национал на България заради голям гаф

Спонсорът на ЦСКА 1948 продължи закачката си с националния страж на България Димитър Евтимов, който пази на Ботев (Враца).

Днес врачани загубиха с 0:2 гостуването си на шампиона Лудогорец, а първият гол на “орлите” падна след груба грешка на вратаря.

“Грамотната работа продължава…”, написа Найденов на страницата си във “Фейсбук”, която бе допълнена със смеещ се емотикон и видео от първото попадение на разградчани.

Най-вероятно написаното е отговор към пост на Евтимов, който след мача между Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 по-рано през сезона, завършил 0:0, бившият вратар на ЦСКА написа: “работим гработно”. Това е рефрен, който бива често използван от Цветомир Найденов в социалните мрежи.