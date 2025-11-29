Иван Стоянов: Вдигнахме се, жалко, че не вкарахме повече

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен от успеха срещу Берое с 2:1, който върна отбора на победния път.

"След няколко мача без победа, се вдигнахме, изпълнихме нашия план за мача. Жалко, че не вкарахме повече голове. Хубаво е, че имаме положения, надявам се в следващите мачове да реализираме повече.

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

Получи се добър мач на това време. Най-радващо е, че няма контузии.

Апетитът идва с яденето. Стремим се да бъдем сред водещите отбори. Имаме солиден състав, добър отбор, получава се добър колектив, но е нужно време.

Няма напрежение в отбора, работим и се надявам занапред да стават по-добре нещата", коментира Иван Стоянов.