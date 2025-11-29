Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Иван Стоянов: Вдигнахме се, жалко, че не вкарахме повече

Иван Стоянов: Вдигнахме се, жалко, че не вкарахме повече

  • 29 ное 2025 | 15:35
  • 353
  • 1

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен от успеха срещу Берое с 2:1, който върна отбора на победния път.

"След няколко мача без победа, се вдигнахме, изпълнихме нашия план за мача. Жалко, че не вкарахме повече голове. Хубаво е, че имаме положения, надявам се в следващите мачове да реализираме повече.

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

Получи се добър мач на това време. Най-радващо е, че няма контузии. 

Апетитът идва с яденето. Стремим се да бъдем сред водещите отбори. Имаме солиден състав, добър отбор, получава се добър колектив, но е нужно време.

Няма напрежение в отбора, работим и се надявам занапред да стават по-добре нещата", коментира Иван Стоянов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 21244
  • 58
Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 1513
  • 1
Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

  • 29 ное 2025 | 16:00
  • 13146
  • 4
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 14488
  • 115
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 2894
  • 3
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 4969
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:0 Черно море, Маскоте бележи

Ботев 1:0 Черно море, Маскоте бележи

  • 29 ное 2025 | 15:36
  • 8646
  • 12
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 21244
  • 58
Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

  • 29 ное 2025 | 16:00
  • 13146
  • 4
Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

  • 29 ное 2025 | 15:25
  • 1215
  • 4
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 14488
  • 115
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 5962
  • 25