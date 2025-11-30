Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов отчете: Направихме сефтето, дет’ се вика

Цветомир Найденов отчете: Направихме сефтето, дет’ се вика

  • 30 ное 2025 | 10:51
  • 1215
  • 1

Финансовият покровител на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, направи коментар в типичния си цветущ стил след победата над Берое с 2:1. Бизнесменът отчете първата отсъдена дузпа за отбора, която бе ключова за успеха над заралии в 17 кръг от efbet Лига.

"Ценни три точки в борбата за оставане в efbet Лига и то срещу пряк конкурент. Първа отсъдена дузпа за ЦСКА 1948 в 17-и кръг… Направихме сефтето, дет’ се вика…", написа Найденов във Facebook.

С победата си вчера „червените“ от Бистрица се доближиха на 5 точки от лидера Левски, който приема Септември София в неделя, 30 ноември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 4530
  • 29
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 10401
  • 106
Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

  • 30 ное 2025 | 07:15
  • 3172
  • 7
Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

  • 30 ное 2025 | 03:23
  • 8838
  • 6
Хикс в Исперих

Хикс в Исперих

  • 29 ное 2025 | 21:58
  • 1878
  • 3
Доростол бие в Търговище

Доростол бие в Търговище

  • 29 ное 2025 | 21:45
  • 1712
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Добруджа

11-те на Славия и Добруджа

  • 30 ное 2025 | 11:25
  • 1088
  • 5
Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 23220
  • 17
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 10401
  • 106
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 6128
  • 1
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 4530
  • 29
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 5546
  • 4