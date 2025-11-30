Цветомир Найденов отчете: Направихме сефтето, дет’ се вика

Финансовият покровител на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, направи коментар в типичния си цветущ стил след победата над Берое с 2:1. Бизнесменът отчете първата отсъдена дузпа за отбора, която бе ключова за успеха над заралии в 17 кръг от efbet Лига.

"Ценни три точки в борбата за оставане в efbet Лига и то срещу пряк конкурент. Първа отсъдена дузпа за ЦСКА 1948 в 17-и кръг… Направихме сефтето, дет’ се вика…", написа Найденов във Facebook.

С победата си вчера „червените“ от Бистрица се доближиха на 5 точки от лидера Левски, който приема Септември София в неделя, 30 ноември.