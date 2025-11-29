ЦСКА 1948 и Берое - мач ще има, но с половин ВАР

ЦСКА 1948 приема Берое в първия съботен мач от efbet Лига. Срещата трябваше да започне в 12:30, но ще започне в 13:00 часа заради гъстата мъгла в Бистрица. Двата тима са дали съгласието си да проведат срещата без ВАР по отношение на засади и ситуации свързани с линиите на терена. Технологията не може да се използва заради атмосферните условия, но пък ще бъде налична за други игрови ситуации.

Отборът на Иван Стоянов държи второто място в класирането с актив от 30 точки. Снощи Локомотив (Пловдив) не успя да удари Монтана на "Лаута" и пропусна да измести "червените" от Бистрица поне временно от "сребърната" позиция. Берое е в сериозна криза, което доведе до раздяла с треньора Алехандро Сагерас. На мястото на аржентинеца се завърна испанецът Хосу Урибе, който е любимец на феновете на "зелените". Старозагорци се намират на 13-та позиция в класирането, като отборът няма победа от 29 септември - 1:0 срещу Добруджа.

ЦСКА 1948 - БЕРОЕ

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 88. Траоре, 4. Хофман, 22. Гашевич, 34. Витанов, 10. Цонев, 20. Собреро, 11. Русев, 77. Франко, 93. Диало

БЕРОЕ: 99. Куинтеро, 4. Костантини, 27. Дабо, 25. Мигел, 23. Сона, 24. Гаврилов, 7. Пинеда, 11. Хименес, 10. Руеда, 15. Аларкон, 21. Салидо