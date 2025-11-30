Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  • 30 ное 2025 | 15:28
  • 3096
  • 0
Националният отбор на България за жени спечели световната титла

Националният отбор на България за жени спечели титлата на Световното първенство по естетическа групова гимнастика, което завърши в комплекс СамЕлион в Самоков.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева бяха безапелационни и за втори път в кариерата си станаха световни шампионки след Грац 2022. Това е поредна титла за тях тази година след златото от Европейското първенство в Унгария.

България става световен шампион за втори път в историята на този спорт от 2003 година насам.

Грациите, водени от треньора Кристина Ташева, събраха 58.700 точки, след като съдиите им дадоха 29.250 точки в първия ден вчера и днес 29.450.

На втора позиция остана Мадона (неутрален статут) с 56.800 (28.500 и 28.300) точки, а на трета са Минетит (Финландия) и Експресия (неутрален статут) с по 56.650 (28.300 и 28.350).

Тимът на Академик раздели седмото място с JWCPE AGG Team (Япония), като двата състава имат 52.850 точки.

Старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова присъства на надпреварата при жените в комплекс СамЕлион.

Националният отбор на България за девойки завоюва бронзови медали на Световния шампионат. Българките в състав Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова събраха 54.650 точки, след като вчера бяха оценени с 27.500 точки, а на финалите днес с 27.150.

Златните отличия взе Мадона Джуниър (неутрални) с 56.300 (28.150 и 28.150) точки, а среброто остана за Минетит Джуниър (Финландия) с 55.550 (27.800 и 27.750).

Българският Академик Джуниър е седми с 52.750 точки (26.800 и 25.950).

В отборното класиране България е на втора позиция след Финландия при девойките и на втора позиция отново след Финландия при жените.

На Световното първенство в Самоков участваха общо 77 тима при жените и при девойките. То беше закрито с красив галаспектакъл.

През 2026-а година най-добрите в този спорт ще се съберат в Осака (Япония) за следващия шампионат на планетата.

Снимки: Startphoto

