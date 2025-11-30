Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  Орела погна Гидженов: Този път чашата преля! Ще излизаме на терена да свирят и да се прибираме

  • 30 ное 2025 | 14:44
  • 1927
  • 3

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов беше много критичен към съдийството на Радослав Гидженов в днешния сблъсък със Славия, завършил при поражение с 1:3 за добричлии.

„Не ги коментирам по принцип съдиите, но този път чашата преля. Абсолютно всичко спорно се свиреше за Славия. Ако продължават така, няма смисъл да се занимаваме. Ще излизаме на терена да свирят и да се прибираме. Питах Гидженов, който е един от международните съдии – ако това е нивото му, значи нивото му е по-слабо от нашето. Той ми каза, че не го е срам. Ако искат да ме наказват. Няма такова мачкане. Нашият отбор си игра добре и агресивно. Правим грешки като всеки друг отбор. Тези футболисти също са хора. Те си имат вътрешно его, което се разколебава след такива съдийски решения. Славия е добър отбор с добър треньор, но не бяхме равнопоставени. Беше едностранно. Практиката е показала, че ако някой тръгне срещу съдиите, става двойно по-трудно. Представям си какво ще бъде срещу Лудогорец. Вече не мога да си представя някой да дойде и да свири нещата така, както ги вижда. В много моменти от мача ние стояхме по-добре. За нас ВАР не се гледа или ако се гледа, той е в наш ущърб“.

