Юли Петков: Трябва да продължим с това представяне

Помощник треньорът на Славия Юлиан Петков говори след победата на своя тим над Добруджа. “Белите” се наложиха с 3:1 и продължиха с доброто си представяне.

“Знаехме, че играем срещу силен отбор, който играе добре, но няма късмет. Знаехме силните им страни. Поздравявам момчетата, защото се раздадоха на максимум. Изпълнихме 100% от мачовете, които задължително трябваше да вземем. Трябва да продължим така.

Създадохме доста положения. Успяхме да вкараме. Добруджа също направи добър мач и изпусна доста положения. Трябваше по-рано да решим мача, но това е футболът. Момчетата се раздават и са уморени, важното беше да победим.

Сега излизаме срещу двата най добри отбора - Левски и Лудогорец. Играем и за Купата срещу ЦСКА 1948. Там ако не вкараш, ще имаш проблем. Трябва да се възстановят момчетата, да отпочинат.

Това, което показват досега, можем само да ги поздравим. Мачът с Левски е по-особен. Имаме доста точков актив, трябва да се раздадем. Очаквам празник и ще излезем за победа”, заяви Петков.