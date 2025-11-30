Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

Славия посреща Добруджа в първия неделен двубой от efbet Лига. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" в столицата ще започне с първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов в 12:30 часа.
Славия се намира в подем, като момчетата на треньора Ратко Достанич регистрираха три поредни победи в шампионата, което ги качи в горната половина на класирането. "Белите" удариха последователно Септември (София), Монтана и Ботев (Враца), като сега излизат като фаворити срещу последния в подреждането.
Двама се завръщат в групата на Славия
"Жълто-зелените" от Добрич загубиха доста точки от началото на сезона, без да отстъпват игрово на някои от съперниците си. В последните мачове отборът на Орела показа зъби, побеждавайки с 2:0 Спартак (Варна) в регионалното дерби и взимайки точка срещу Локомотив (Пловдив). Между тези две срещи дойде поражение от Ботев (Пловдив) с 1:2.
Съдия: Радослав Гидженов
Начало: 12:30 часа
Стадион: "Александър Шаламанов", София