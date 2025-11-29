Без наказания за инцидента, който лиши Никола Цолов от подиума в Катар

Никола Цолов и Рафаел Виягомес се разминаха без наказания след инцидента между двамата в началото на последната обиколка на днешния спринт на пистата „Лусайл“, в който големият губещ беше Българския лъв.

При дебюта си във Формула 2 Никола се бореше за подиума, но позволи на Виягомес да го атакува от външната страна на първия в началото на финалния тур, когато състезанието беше рестартирано след кола на сигурността. В опита си да се защити българският пилот отвори траекторията, което принуди неговия съперник да напусне трасето, но въпреки това той не вдигна крака си от педала на газта и продължи атаката си във втория завой, този път от вътрешната страна.

В случая мексиканецът приложи същата маневра, с която Никола пробва да се защити в предходния завой, но се стигна до контакт между двамата. След него Българския лъв беше изхвърлен далеч извън пистата и след минаване през чакъла потъна до дъното на топ 10, докато Виягомес продължи и се качи на подиума.

Очаквано стюардите привикаха двамата пилоти и представители на техните екипи при себе си, за да дискутират случилото се. Пред тях самият Никола е заявил, че за него това е състезателен инцидент и не вини своя съперник за контакта между двамата. Тази позиция на българския пилот, която е била споделена и от Виягомес, а убедила стюардите, че те няма нужда да предприемат действия срещу нито един от двамата състезатели и така те запазват своите резултати, съответно трето и девето място.

