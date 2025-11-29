Двама се завръщат в групата на Славия

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на Добруджа. В нея се завръщат централният защитник Артьом Варганов и офанзивният халф Илиян Стефанов, но Денислав Александров и Диего Фераресо все още лекуват контузии.

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 17-ия кръг на efbet Лига е в неделя, 30 ноември, от 12:30 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Тони Чунг, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Исак Соле, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Момо Досо, Илиян Стефанов, Владимир Медвед, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.