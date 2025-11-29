Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Двама се завръщат в групата на Славия

Двама се завръщат в групата на Славия

  • 29 ное 2025 | 16:06
  • 389
  • 0
Двама се завръщат в групата на Славия

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на Добруджа. В нея се завръщат централният защитник Артьом Варганов и офанзивният халф Илиян Стефанов, но Денислав Александров и Диего Фераресо все още лекуват контузии. 

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 17-ия кръг на efbet Лига е в неделя, 30 ноември, от 12:30 часа.

Групата на "белите":  Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Тони Чунг, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Исак Соле, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Момо Досо, Илиян Стефанов, Владимир Медвед, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 29476
  • 60
Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 1653
  • 1
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 18451
  • 7
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 15638
  • 118
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 2957
  • 3
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 5112
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, "червените" с три промени и нов капитан

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, "червените" с три промени и нов капитан

  • 29 ное 2025 | 17:28
  • 13225
  • 17
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 21940
  • 26
Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

  • 29 ное 2025 | 17:15
  • 3497
  • 8
Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

  • 29 ное 2025 | 16:59
  • 3188
  • 2
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 29476
  • 60
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 18451
  • 7