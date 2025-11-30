Популярни
Донарума симулирал контузия, за да може Сити да надвие Лийдс?

  • 30 ное 2025 | 10:22
  • 1059
  • 0

Мениджърът на Лийдс Юнайтед Даниел Фарке предположи, че вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума е получил „фалшива контузия“, която е позволила на Пеп Гуардиола да проведе разговор с играчите си, преди те да се коригират и да грабнат победата с 3:2 във Висшата лига.

Сити доминираше през първото полувреме на стадион „Етихад“ и поведе с гол на Фил Фодън, само 59 секунди преди Йошко Гвардиол да удвои преднината, но през второто полувреме резервата Доминик Калвърт-Люин върна Лийдс в мача.

Резултатът все още беше 2:1 за Сити, когато Донарума извика физиотерапевтите, а Гуардиола веднага събра играчите си около себе си, опитвайки се да се приспособи към промяната в играта на гостите.

Разговорът му с отбора не спря Лийдс да изравни резултата, след като Гвардиол направи дузпа, от която Лукас Нмеча отбеляза след отбита топка след спасяване на Донарума, но Сити в крайна сметка надделя, когато Фодън отбеляза отново в добавеното време.

Въпреки че неговият отбор изравни, Фарке усети, че има промяна в тактическата постройка на Сити, след като Донарума получи лекарска помощ.

„В рамките на правилата е. Умно е. Дали ми харесва и дали е феърплей, ще го запазя за себе си и ще оставя на комисиите да намерят решения. В рамките на правилата е. Попитах четвъртия съдия в този момент дали иска да направи нещо и той каза: „Не, ръцете ни са вързани, не можем да направим нищо“, коментира Фарке.

"Ако не образоваме играчите си във футбола, какво да правим по отношение на феърплей, спортсменство, ако просто се опитваме да изкривим правилата в наша полза и можем да симулираме контузия, за да проведем допълнителен отборен разговор, това не е нещо, което лично на мен ми харесва, но ако е в рамките на правилата, не мога да се оплача", добави германецът.

Мениджърът на Сити Пеп Гуардиола вярва, че контузията на Донарума е истинска, като е инструктирал Джеймс Трафорд да загрее, в случай че е необходима смяна.

„Не говорих с Джиджо. Когато се случи, погледнах назад към пейката и казах „Джеймс, загрей“. Не знам. На следващата пресконференция можете да ме попитате и аз ще попитам Джиджо", каза Гуардиола.

Снимки: Imago

