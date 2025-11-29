Сити ще опита да се върне към победите срещу Груев и компания

Манчестър Сити ще посрещне Лийдс на стадион "Етихад" в мач от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 29 ноември 2025 г. от 17:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Питър Банкс. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в 13-тия кръг от английското първенство, като домакините ще търсят победа, за да продължат борбата си за челните места.

Манчестър Сити заема третата позиция в класирането на Премиър лийг с 22 точки след изиграни 12 мача. "Гражданите" имат голова разлика от 24 отбелязани и 10 допуснати гола. От друга страна, Лийдс се намира в зоната на изпадащите на 18-то място с едва 11 точки от същия брой срещи. Тимът от Йоркшир има негативна голова разлика с 11 вкарани и 22 получени гола. Победа за Сити би им позволила да се доближат до върха, докато за Лийдс трите точки са жизненоважни в борбата за оцеляване в елита.

Манчестър Сити идва след две поредни загуби - с 0:2 от Байер (Леверкузен) в Шампионската лига на 25 ноември и с 2:1 от Нюкасъл в Премиър лийг на 22 ноември. Преди това обаче "гражданите" записаха три последователни победи - срещу Ливърпул с 3:0 (09.11.2025), Борусия (Дортмунд) с 4:1 в Шампионската лига (05.11.2025) и Борнемут с 3:1 (02.11.2025). Лийдс е в много лоша форма с четири загуби в последните пет мача. Тимът загуби от Астън Вила с 1:2 (23.11.2025), Нотингам Форест с 3:1 (09.11.2025), Брайтън с 3:0 (01.11.2025) и Бърнли с 2:0 (18.10.2025). Единствената им победа дойде срещу Уест Хам с 2:1 (24.10.2025). Манчестър Сити е на трето място в класирането, докато Лийдс се бори за оцеляване на 18-та позиция, което прави предстоящия мач изключително важен и за двата отбора.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Сити има категорично предимство с четири победи срещу една за Лийдс. Последната среща между тях се състоя на 6 май 2023 г., когато "гражданите" спечелиха с 2:1 на "Етихад" в мач от Премиър лийг. Преди това Сити надделя като гост с 3:1 на 28 декември 2022 г. и с 4:0 на 30 април 2022 г. Най-убедителната победа за отбора на Манчестър Сити дойде на 14 декември 2021 г., когато разгромиха Лийдс със 7:0 на собствения си стадион. Единствената победа за Лийдс в този период беше на 10 април 2021 г., когато изненадващо победиха с 2:1 на "Етихад".

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната офанзивна заплаха за Манчестър Сити. Норвежкият нападател демонстрира забележителна резултатност през настоящия сезон, като неговите голове са от решаващо значение за позицията на "гражданите" в класирането. Холанд има впечатляваща история срещу Лийдс, като в предишните си срещи с този противник е отбелязвал редовно. Неговата физическа мощ и инстинкт за гола го правят изключително труден за защитниците на Лийдс. От страна на гостите, Брендън Ааронсон се очертава като ключова фигура. Американският полузащитник е един от малкото светли лъчове в трудния сезон за Лийдс. Неговата креативност и способност да създава голови положения са жизненоважни за отбора, който има проблеми с реализацията през този сезон. Ааронсон ще трябва да бъде в най-добрата си форма, ако Лийдс иска да има шанс срещу силния състав на Манчестър Сити.