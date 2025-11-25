Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа отпаднаха на 1/8-финалите на турнира за Купата на Франция. Отборът на Туркоа, който е настоящият носител на трофея, беше детрониран, след като падна като гост на шампиона Тур с 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) в най-интересния мач от тази фаза на турнира, игран тази вечер пред над 2000 зрители в зала "Робер Гренон".

Така Туркоа не успя да продължи защитата на Купата на Франция, докато Тур се класира за 1/4-финалите на турнира.

Вени Антов изигра поредния си стабилен мач за Туркоа и стана най-резултатен с 10 точки (37% ефективност в атака), с колкото завърши и аржентинският национал Ян Мартинес Франки (1 блок, 39% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +3).

За тима на Тур камерунецът Ландри Кавого Яуся реализира 14 точки (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +8), а Ник Муянович добави още 10 точки (1 блок и 38% ефективност в атака - +3) за победата.