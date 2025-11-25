Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

  • 25 ное 2025 | 23:21
  • 155
  • 0

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа отпаднаха на 1/8-финалите на турнира за Купата на Франция. Отборът на Туркоа, който е настоящият носител на трофея, беше детрониран, след като падна като гост на шампиона Тур с 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) в най-интересния мач от тази фаза на турнира, игран тази вечер пред над 2000 зрители в зала "Робер Гренон".

Така Туркоа не успя да продължи защитата на Купата на Франция, докато Тур се класира за 1/4-финалите на турнира.

Супер Венислав Антов с 18 точки и MVP, Туркоа начело във Франция
Супер Венислав Антов с 18 точки и MVP, Туркоа начело във Франция

Вени Антов изигра поредния си стабилен мач за Туркоа и стана най-резултатен с 10 точки (37% ефективност в атака), с колкото завърши и аржентинският национал Ян Мартинес Франки (1 блок, 39% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +3).

За тима на Тур камерунецът Ландри Кавого Яуся реализира 14 точки (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +8), а Ник Муянович добави още 10 точки (1 блок и 38% ефективност в атака - +3) за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

  • 25 ное 2025 | 20:58
  • 824
  • 0
Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

  • 25 ное 2025 | 20:49
  • 583
  • 1
Мони Николов и Локомотив с първа загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив с първа загуба в Русия

  • 25 ное 2025 | 20:12
  • 5565
  • 2
Дея спорт удари Монтана в Бургас

Дея спорт удари Монтана в Бургас

  • 25 ное 2025 | 20:09
  • 1489
  • 1
Виктория Нинова: Искаме титла и при жените

Виктория Нинова: Искаме титла и при жените

  • 25 ное 2025 | 19:48
  • 569
  • 1
Любо Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол!

Любо Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол!

  • 25 ное 2025 | 19:25
  • 1796
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 554214
  • 32
Челси 3:0 Барселона, Делап заби третия

Челси 3:0 Барселона, Делап заби третия

  • 25 ное 2025 | 23:00
  • 8190
  • 78
Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 12072
  • 4
Манчестър Сити 0:2 Байер (Леверкузен), пропуск на Холанд

Манчестър Сити 0:2 Байер (Леверкузен), пропуск на Холанд

  • 25 ное 2025 | 23:33
  • 3244
  • 11
Бодьо/Глимт 1:2 Ювентус, Маккени бележи втори гол за гостите

Бодьо/Глимт 1:2 Ювентус, Маккени бележи втори гол за гостите

  • 25 ное 2025 | 23:11
  • 2784
  • 1
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 16609
  • 54