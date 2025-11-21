Популярни
  Супер Венислав Антов с 18 точки и MVP, Туркоа начело във Франция

Супер Венислав Антов с 18 точки и MVP, Туркоа начело във Франция

  • 21 ное 2025 | 23:26
Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха 4-а поредна и общо 6-а победа от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му се наложиха без проблеми у дома над Аячо с 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) в мач от 7-ия кръг в местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 1200 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция
Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

По този начин Туркоа излезе наче във временното класиране със 17 точки след 6 победи и 1 загуба, но преди изиграването на останалите срещи от кръга утре. В следващия 8-и кръг тимът на Венислав Антов е гост на последния в подреждането Шомон. Срещата е следващата събота (29 ноември) от 20,00 часа българско време.

Вени Антов изигра поредния си отличен мач за Туркоа, стана най-полезен с 18 точки (1 блок и 65% ефективност в атака - +12) за победата и бе обявен за MVP на мача.

Ян Мартинес Франки и Симон Рьориг добавиха по 10 точки за успеха.

За гостите от Аячо Дарил Бултор и Лукаш Араужо завършиха с по скромните 9 точки.

