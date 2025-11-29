Хамилтън и Леклер с изненадващ положителен коментар след квалификацията

Уикендът за Гран При на Катар се превръща в най-трудния за пилотите на Ферари от началото на сезон 2025 във Формула 1. В днешната квалификацията на „Лусайл“ Шарл Леклер се класира десети, а Люис Хамилтън дори не излезе от Q1 и остана едва 18-ти.

Въпреки това двамата направиха изненадващ положителен коментар пред медиите след края на битката за полпозизшъна в Катар. И двамата заявиха, че усещането в SF-25 се е подобрило след промените, които са били направени за старта на квалификацията, но те просто нямат нужната скорост, с която да се борят за по-предно класиране.

„Колата се усещаше много по-добре, просто това не си личи от времената. Колата се усещаше добре. Честно, много по-добре от всяка друга част на уикенда. Работихме добре и след това просто последната обиколка не се получи“, коментира Хамилтън.

„Има по малко от всичко, за съжаление – започна Леклер. – Има недозавиване в средата на завоя, презавиване на влизане и излизане. Невероятно труден уикенд, трудно е дори да задържим колата на пистата. Разочароващо е да видим как дори добра обиколка с максимален риск е достатъчно само за десето място.



„Съгласен съм с Люис. Колата се усеща доста добре, не се усеща да е толкова далеч от темпото на лидерите, но ние изоставаме много в класирането. Просто това е моментното представяне на колата. Ние не сме там, където искаме да сме. Аз промених много по колата спрямо вчера, но не успях да намеря нещо повече“, добави още монегаскът.

