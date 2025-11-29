Популярни
Хамилтън и Леклер с изненадващ положителен коментар след квалификацията

  • 29 ное 2025 | 22:00
  • 315
  • 0

Уикендът за Гран При на Катар се превръща в най-трудния за пилотите на Ферари от началото на сезон 2025 във Формула 1. В днешната квалификацията на „Лусайл“ Шарл Леклер се класира десети, а Люис Хамилтън дори не излезе от Q1 и остана едва 18-ти.

Въпреки това двамата направиха изненадващ положителен коментар пред медиите след края на битката за полпозизшъна в Катар. И двамата заявиха, че усещането в SF-25 се е подобрило след промените, които са били направени за старта на квалификацията, но те просто нямат нужната скорост, с която да се борят за по-предно класиране.

„Колата се усещаше много по-добре, просто това не си личи от времената. Колата се усещаше добре. Честно, много по-добре от всяка друга част на уикенда. Работихме добре и след това просто последната обиколка не се получи“, коментира Хамилтън.

Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар
Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар

„Има по малко от всичко, за съжаление – започна Леклер. – Има недозавиване в средата на завоя, презавиване на влизане и излизане. Невероятно труден уикенд, трудно е дори да задържим колата на пистата. Разочароващо е да видим как дори добра обиколка с максимален риск е достатъчно само за десето място.

„Съгласен съм с Люис. Колата се усеща доста добре, не се усеща да е толкова далеч от темпото на лидерите, но ние изоставаме много в класирането. Просто това е моментното представяне на колата. Ние не сме там, където искаме да сме. Аз промених много по колата спрямо вчера, но не успях да намеря нещо повече“, добави още монегаскът.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages

