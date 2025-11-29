Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Милан и Лацио се изправят един срещу друг в дербито на Серия А

  • 29 ное 2025 | 08:05
  • 211
  • 0
Милан и Лацио ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия А на 29 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца". Срещата ще бъде ръководена от съдията Джузепе Колу, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два от големите италиански отбори.

Милан заема второто място в класирането на Серия А с 25 точки след изиграни 12 мача, като "росонерите" имат отлична голова разлика с 18 отбелязани и само 9 допуснати гола. От своя страна, Лацио се намира на осмата позиция с 18 точки от същия брой срещи, като "бианкочелестите" са вкарали 15 гола и са допуснали 9. Разликата от 7 точки между двата отбора прави този мач особено важен за гостите, които се стремят да се доближат до зоната на Шампионската лига, докато домакините имат възможност да затвърдят позицията си в челото на таблицата.

Милан идва в добра форма с две победи и три равенства в последните си пет мача. "Росонерите" постигнаха важна победа в дербито срещу Интер (0:1) на 23.11.2025 г., преди това завършиха наравно с Парма (2:2) на 08.11.2025 г., победиха Рома (1:0) на 02.11.2025 г. и записаха две последователни равенства срещу Аталанта (1:1) на 28.10.2025 г. и Пиза (2:2) на 24.10.2025 г. Лацио също показва добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. "Бианкочелестите" победиха Лече (2:0) на 23.11.2025 г., загубиха от Интер (2:0) на 09.11.2025 г., надвиха Каляри (2:0) на 03.11.2025 г., завършиха наравно с Пиза (0:0) на 30.10.2025 г. и постигнаха престижна победа срещу Ювентус (1:0) на 26.10.2025 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Милан има предимство с три победи, едно равенство и една загуба. Последната среща между тях се състоя на 02.03.2025 г., когато Лацио победи с 2:1 на "Джузепе Меаца". Преди това, на 31.08.2024 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 в Рим. В по-ранните срещи Милан постигна три последователни победи - 1:0 като гост на 01.03.2024 г. и две домакински победи с по 2:0 на 30.09.2023 г. и 06.05.2023 г. Историята на срещите показва, че Милан традиционно се представя добре срещу римския отбор, особено когато играе на своя стадион.

Алексис Саелемакерс се очертава като ключов играч за Милан в предстоящия двубой. Белгийският полузащитник, който ще действа като крило в схемата 3-5-2 на Масимилиано Алегри, демонстрира отлична форма през сезона. Неговата скорост и техника по фланга създават постоянна заплаха за противниковите защити, а способността му да се включва и в защитни действия го прави изключително ценен за тактическата схема на "росонерите". За Лацио, хърватският полузащитник Тома Башич се очаква да бъде основна фигура в средата на терена. Действащ в схемата 4-3-3 на Маурицио Сари, Башич впечатлява с визията си за играта и способността да контролира темпото в средата на терена. Неговите точни подавания и умението да се включва в атаките правят 29-годишния полузащитник опасен за всеки противник.

