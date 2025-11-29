Инсиние най-после ще премине в Лацио

В Лацио ще се подсилят с крилото Лоренцо Инсиние, като това най-вероятно ще стане още този уикенд, съобщават „Ил Месаджеро“ и Николо Скира. Бившият италиански национал ще пристигне на „Олимпико“ като свободен агент с договор за година и половина при заплата от 1,2 млн. евро.

Привличането на 34-годишния играч е било по изричното настояване на наставника Маруцио Сари, който го познава отлично от съвместния им престой в Наполи. За да бъде завършен трансферът, в Лацио трябва да получат потвърждение от Италианската футболна федерация за вдигане на тяхното ембарго. Именно поради тази причина Инсиние не се присъедини към „орлите“ още през лятото.

Снимки: Gettyimages