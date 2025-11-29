Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

Отборите на Вердер (Бремен) и Кьолн завършиха наравно 1:1 на „Везерщадион“ в среща от 12-ия кръг на Бундеслигата.

Домакините успяха да поведат в резултата в 22-рата минута, когато техният вратар Марко Фридъл се разписа с глава след центриране на Йенс Стаге. В 87-ата минута гостите пропуснаха да изравнят, след като шутът на влезлия от пейката Джан-Лука Валдшмит срещна гредата. Все пак те избегнаха третата си поредна загуба в добавеното време на срещата, когато Саид Ел Мала проби в наказателното поле и опита удар, който претърпя рикошет и завърши в противниковата мрежа. „Бременските музиканти“ пък завършиха двубоя в намален състав, тъй като веднага след допуснатия гол тяхната резерва Никлас Щарк беше изгонен заради втори жълт картон.

Така двата тима остават съседи в класирането, като Вердер е осми с 16 точки, а с една по-малко Кьолн заема деветата позиция.

Снимки: Gettyimages