Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 307
  • 0
Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

Отборите на Вердер (Бремен) и Кьолн завършиха наравно 1:1 на „Везерщадион“ в среща от 12-ия кръг на Бундеслигата.

Домакините успяха да поведат в резултата в 22-рата минута, когато техният вратар Марко Фридъл се разписа с глава след центриране на Йенс Стаге. В 87-ата минута гостите пропуснаха да изравнят, след като шутът на влезлия от пейката Джан-Лука Валдшмит срещна гредата. Все пак те избегнаха третата си поредна загуба в добавеното време на срещата, когато Саид Ел Мала проби в наказателното поле и опита удар, който претърпя рикошет и завърши в противниковата мрежа. „Бременските музиканти“ пък завършиха двубоя в намален състав, тъй като веднага след допуснатия гол тяхната резерва Никлас Щарк беше изгонен заради втори жълт картон.

Така двата тима остават съседи в класирането, като Вердер е осми с 16 точки, а с една по-малко Кьолн заема деветата позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:41
  • 1047
  • 0
Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

  • 29 ное 2025 | 19:30
  • 1119
  • 1
Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 665
  • 0
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18122
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15051
  • 10
Ювентус 2:1 Каляри

Ювентус 2:1 Каляри

  • 29 ное 2025 | 19:00
  • 2290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65694
  • 248
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 5229
  • 19
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 11087
  • 10
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 42421
  • 34
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18122
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15051
  • 10