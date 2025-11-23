РБ (Лайпциг) срази Вердер и си върна второто място

Отборът на РБ Лайпциг запази втората си позиция в Бундеслигата и след 13-тия кръг, след като спечели с 2:0 срещу Вердер (Бремен) като домакин. Тимът от “Ред Бул Арена” беше с класа над своя съперник и заслужено стигна до попадения на Асан Уедраого (63’) и Ксавер Шлагер (80’).

Това е пета победа за РБ в последните шест мача във всички турнири. В същото време поражението слага край на добрата серия на Вердер три успеха и две ремита, с което отборът пропусна възможността да се доближи до място в топ 6.

Интересното е, че Лайпциг имаше доста по-сериозно предимство през първото полувреме, но реализира головете си през второто. Уеадраго пречупи гостите с неспасяем удар в 64-тата минута, забивайки едно от най-хубавите попадения през сезона.

В 70-ата играчите на Вердер стигнаха до гол чрез Кеке Топ, но той правилно не беше зачетен заради засада. Секунди преди това пък и удар на Ренато Шмид беше спасен от вратаря на домакините.

В 80-ата резервата Шлагер заби втория гол, с което предреши изхода на срещата.