Верстапен: Засега уикендът е много труден

Спринтовата фаза от уикенда за Гран При на Катар определено не се разви според очакванията на Макс Верстапен, който беше споходен от доста проблеми в поведението на своя автомобил.

Основните оплаквания на нидерландеца бяха свързани с подскачането и недозавиването в дългите завои, които преобладават на „Лусайл“. Тези трудности го ограничиха до само четвъртото място в спринта, в който той стартира шести и спечели две места още на старта. Впоследствие той пробва да притисне и Ландо Норис за третата позиция, но след само 3-4 обиколки започна да изостава от британеца.

„Засега уикендът е труден. Стартът беше добър и в първите три обиколки аз натиснах малко повече спрямо пилотите пред мен, за да се опитам да създам възможност, понеже знаех, че изпреварванията няма да са лесни.



„Но след това аз срещнах същите затруднения, които се влошаваха с износването на гумите. Това не ми позволи да следвам пилотите пред мен, реално аз направих моето си състезание.



„Трябва да работим върху това. Трябва да се опитаме да се отървем от подскачането и голямото недозавиване в дългите завои, което все още е голям проблем“, каза Верстапен.

