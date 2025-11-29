Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Засега уикендът е много труден

Верстапен: Засега уикендът е много труден

  • 29 ное 2025 | 17:45
  • 327
  • 0
Верстапен: Засега уикендът е много труден

Спринтовата фаза от уикенда за Гран При на Катар определено не се разви според очакванията на Макс Верстапен, който беше споходен от доста проблеми в поведението на своя автомобил.

Основните оплаквания на нидерландеца бяха свързани с подскачането и недозавиването в дългите завои, които преобладават на „Лусайл“. Тези трудности го ограничиха до само четвъртото място в спринта, в който той стартира шести и спечели две места още на старта. Впоследствие той пробва да притисне и Ландо Норис за третата позиция, но след само 3-4 обиколки започна да изостава от британеца.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1
Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

„Засега уикендът е труден. Стартът беше добър и в първите три обиколки аз натиснах малко повече спрямо пилотите пред мен, за да се опитам да създам възможност, понеже знаех, че изпреварванията няма да са лесни.

„Но след това аз срещнах същите затруднения, които се влошаваха с износването на гумите. Това не ми позволи да следвам пилотите пред мен, реално аз направих моето си състезание.

„Трябва да работим върху това. Трябва да се опитаме да се отървем от подскачането и голямото недозавиване в дългите завои, което все още е голям проблем“, каза Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

  • 29 ное 2025 | 13:39
  • 4572
  • 3
Арестуваха бивш пилот от Формула 1

Арестуваха бивш пилот от Формула 1

  • 29 ное 2025 | 12:33
  • 9093
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 29 ное 2025 | 08:52
  • 24958
  • 0
Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

  • 28 ное 2025 | 21:02
  • 2804
  • 1
Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

  • 28 ное 2025 | 20:53
  • 3352
  • 1
Норис: Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля

Норис: Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля

  • 28 ное 2025 | 20:44
  • 2252
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

  • 29 ное 2025 | 18:54
  • 41911
  • 133
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 34431
  • 32
Барселона 2:1 Алавес, 4 минути добавено време

Барселона 2:1 Алавес, 4 минути добавено време

  • 29 ное 2025 | 18:15
  • 9422
  • 87
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 8193
  • 8
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33250
  • 63
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21475
  • 8