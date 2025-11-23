Лацио успя да си отмъсти на Лече

Отборът на Лацио записа домакински успех с 2:0 над Лече в среща от 12-ия кръг на Серия "А". Така римляните си отмъстиха за шокиращата загуба с 0:1 от този съперник именно на “Олимпико” в последния кръг на миналия сезон, заради която те не успяха да се класират за Лигата на конференциите.

“Орлите” доминираха през цялото първо полувреме, като успяха да се оттеглят на почивката с аванс след гол в 29-ата минута. Тогава Тома Башич върна топката от аутлинията към точката за дузпа, където Матео Гендузи се хвърли в шпагат и успя да се разпише със своя удар. В 50-ата минута Булае Диа реши, че е удвоил преднината на тима, но голът му беше отменен след преглед с ВАР заради негов фал в атака срещу Тиаго Габриел. В 72-рата минута Гендузи се размина с втори гол, тъй като нацели греда с далечния си шут, а секунди по-късно същото направи и капитанът Матия Дзакани. Все пак домакините съумяха да отбележат второ попадение, като това стана в добавеното време чрез резервата Тижани Нослин, който добута топката в мрежата след първоначалния си неуспешен опит.

Така Лацио се изкачи на седмото място в класирането с актив от 18 точки, а Лече остана на 16-ата позиция със своите 10 пункта.

Снимки: Gettyimages