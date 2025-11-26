Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Изабелла Шиникова започна с убедителна победа в Тунис

Изабелла Шиникова започна с убедителна победа в Тунис

  • 26 ное 2025 | 15:46
  • 181
  • 0
Изабелла Шиникова започна с убедителна победа в Тунис

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата българка победи убедително на старта на сингъл участващата с „уайлд кард" американка Джордин Макбрайд. Срещата продължи само 65 минути. Във втория кръг Шиникова ще играе срещу 16-годишната Луна Вуйович (Сърбия), която е европейската шампионка до 14 г. от 2023 година.

Шиникова и Анастасия Абанято (Италия), поставени под №1 в схемата на двойки, ще започнат директно от четвъртфиналите с мач срещу Анук Вандевелде (Белгия) и Изабела Уонг (Великобритания).

Ива Иванова също се класира за четвъртфиналите в надпревратата на двойки. 19-годишната Иванова и Беатрис Зелтина (Латвия) победиха на старта с 6:7(9), 6:3, 10-7 Емира Диабате (Кот Д′Ивоар) и Елизавета Котляр Украйна, а за място на полуфиналите те ще играят срещу четвъртите поставени Алиша Дудени (Великобритания) и Алина Гранвер (Швейцария).

Ива Иванова обаче загуби драматично в първия кръг на сингъл с 6:7(3), 6:3, 5:7 от Маша Лазаренко (Украйна).

