Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шиникова победи Иванова в полуфиналите на двойки в Монастир

Шиникова победи Иванова в полуфиналите на двойки в Монастир

  • 28 ное 2025 | 15:57
  • 287
  • 0
Шиникова победи Иванова в полуфиналите на двойки в Монастир

Изабелла Шиникова спечели българското дерби с Ива Иванова в полуфиналите на двойки на тенис турнира в Монастир, Тунис с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и нейната партньорка Анастасия Абанято от Италия се наложиха с 6:4, 6:1 над Иванова и латвийката Беатрис Зелтина.

Поставените под номер 1 в схемата Шиникова и Абанято реализираха решителен пробив в края на първия сет за крайното 6:4. Във втория сет интригата бе доста по-малко, тъй като по-опитната от двете българки и италианката спечелиха пет поредни гейма и с това взеха и мача.

На финала Шиникова и Абанято ще спорят с победителките от мача между Роман Лонгевил (Белгия) и Ейми Стивънс (Австралия) срещу Кейли Евънс (САЩ) и Джордан МакБрайд (САЩ).

При победа Шиникова ще спечели пета титла в кариерата си на двойки в турнирите на Международната тенис федерация (ITF).

Следвай ни:

Още от Тенис

Джордж Лазаров достигна до 1/4-финалите в Анталия

Джордж Лазаров достигна до 1/4-финалите в Анталия

  • 28 ное 2025 | 12:11
  • 402
  • 0
Ванеса Влахова отпадна на турнир в Испания

Ванеса Влахова отпадна на турнир в Испания

  • 28 ное 2025 | 09:09
  • 601
  • 0
Лиа Каратанчева е на 1/4-финал в Анталия след обрат

Лиа Каратанчева е на 1/4-финал в Анталия след обрат

  • 28 ное 2025 | 09:06
  • 695
  • 0
Елизара Янева загуби драматично от шампионката на US Open

Елизара Янева загуби драматично от шампионката на US Open

  • 27 ное 2025 | 22:51
  • 1122
  • 0
Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 1035
  • 0
Шейнгезихт, Борисов и Маздрашки отпаднаха във втория кръг на сингъл в Испания

Шейнгезихт, Борисов и Маздрашки отпаднаха във втория кръг на сингъл в Испания

  • 27 ное 2025 | 18:16
  • 469
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 5383
  • 13
Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

  • 28 ное 2025 | 16:30
  • 6543
  • 5
11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

  • 28 ное 2025 | 16:19
  • 827
  • 0
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 13089
  • 17
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 8739
  • 5
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 2583
  • 0