  3. 16-годишна спря Шиникова в Тунис

16-годишна спря Шиникова в Тунис

  • 27 ное 2025 | 13:38
  • 181
  • 0
16-годишна спря Шиникова в Тунис

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №4 Шиникова беше елиминирана от участващата с „уайлд кард" 16-годишна Луна Вуйович (Сърбия) с 2:6, 3:6 за 74 минути, след като загуби първите четири и последните три гейма в мача.

 В надпреварата на двойки Шиникова и Анастасия Абанято (Италия) са полуфиналистки и очакват утре победителките от двубоя между Ива Иванова (България) и Беатрис Зелтина (Латвия) срещу четвъртите в схемата при дуетите Алиша Дюдъни (Великобритания) и Алина Гранвер (Швейцария), които ще се срещнат по-късно днес.

