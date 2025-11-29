Популярни
Вход / Регистрирай се
Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2025

  • 29 ное 2025 | 14:12
  • 156
  • 0
Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2025

С финала на рали „Саудтиска Арабия“ беше сложен и край на сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC). Световен шампион за девети път в своята кариера стана Себастиен Ожие, който в самия край на шампионата изпревари съотборника си в Тойота Елфин Еванс.

Французинът завърши сезона, в който той участва с ограничена програма, с актив от 293 точки и аванс от четири пред Еванс, който кара с пълна програма. Трети с 256 пункта завърши Кале Рованпера, за когото сезон 2025 беше последният в WRC, поне засега.

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб
9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2025:

  1. Себастиен Ожие – 293

  2. Елфин Еванс – 289

  3. Кале Рованпера – 256

  4. Ойт Танак – 216

  5. Тиери Нювил – 194

  6. Такамото Кацута – 122

  7. Адриен Фурмо – 115

  8. Сами Паяри – 107

  9. Оливър Солберг – 71

  10. Грегоар Мюнстер – 40

  11. Джошуа Макърлийн – 28

  12. Мартинс Сескс – 16

  13. Йоан Росел – 16

  14. Гас Грийнсмит – 14

  15. Николай Грязин – 12

  16. Ян Соланс – 7

  17. Алехандро Качон – 7

  18. Жордан Сердеридис – 4

  19. Кайетан Кайетанович – 3

  20. Фабрицио Салдивар – 3

  21. Ян Черни – 2

  22. Роберто Дапра – 2

  23. Роопе Корхонен – 1

  24. Ерик Камий – 1

  25. Филип Мареш – 1

  26. Насер Ал-Атия – 0

  27. Лоренцо Бертели – 0

  28. Диого Салви – 0

  29. Лаури Йоона – 0

  30. Роберт Вирвес – 0

  31. Алберто Елер – 0

Снимки: Sportal.bg

