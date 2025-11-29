С финала на рали „Саудтиска Арабия“ беше сложен и край на сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC). Световен шампион за девети път в своята кариера стана Себастиен Ожие, който в самия край на шампионата изпревари съотборника си в Тойота Елфин Еванс.
Французинът завърши сезона, в който той участва с ограничена програма, с актив от 293 точки и аванс от четири пред Еванс, който кара с пълна програма. Трети с 256 пункта завърши Кале Рованпера, за когото сезон 2025 беше последният в WRC, поне засега.
9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб
Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2025:
Себастиен Ожие – 293
Елфин Еванс – 289
Кале Рованпера – 256
Ойт Танак – 216
Тиери Нювил – 194
Такамото Кацута – 122
Адриен Фурмо – 115
Сами Паяри – 107
Оливър Солберг – 71
Грегоар Мюнстер – 40
Джошуа Макърлийн – 28
Мартинс Сескс – 16
Йоан Росел – 16
Гас Грийнсмит – 14
Николай Грязин – 12
Ян Соланс – 7
Алехандро Качон – 7
Жордан Сердеридис – 4
Кайетан Кайетанович – 3
Фабрицио Салдивар – 3
Ян Черни – 2
Роберто Дапра – 2
Роопе Корхонен – 1
Ерик Камий – 1
Филип Мареш – 1
Насер Ал-Атия – 0
Лоренцо Бертели – 0
Диого Салви – 0
Лаури Йоона – 0
Роберт Вирвес – 0
Алберто Елер – 0
Снимки: Sportal.bg