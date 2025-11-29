Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2025

С финала на рали „Саудтиска Арабия“ беше сложен и край на сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC). Световен шампион за девети път в своята кариера стана Себастиен Ожие, който в самия край на шампионата изпревари съотборника си в Тойота Елфин Еванс.

Французинът завърши сезона, в който той участва с ограничена програма, с актив от 293 точки и аванс от четири пред Еванс, който кара с пълна програма. Трети с 256 пункта завърши Кале Рованпера, за когото сезон 2025 беше последният в WRC, поне засега.

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2025:

Себастиен Ожие – 293 Елфин Еванс – 289 Кале Рованпера – 256 Ойт Танак – 216 Тиери Нювил – 194 Такамото Кацута – 122 Адриен Фурмо – 115 Сами Паяри – 107 Оливър Солберг – 71 Грегоар Мюнстер – 40 Джошуа Макърлийн – 28 Мартинс Сескс – 16 Йоан Росел – 16 Гас Грийнсмит – 14 Николай Грязин – 12 Ян Соланс – 7 Алехандро Качон – 7 Жордан Сердеридис – 4 Кайетан Кайетанович – 3 Фабрицио Салдивар – 3 Ян Черни – 2 Роберто Дапра – 2 Роопе Корхонен – 1 Ерик Камий – 1 Филип Мареш – 1 Насер Ал-Атия – 0 Лоренцо Бертели – 0 Диого Салви – 0 Лаури Йоона – 0 Роберт Вирвес – 0 Алберто Елер – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg