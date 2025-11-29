Верстапен с първа загуба в квалификация от съотборник от повече от година

Донякъде изненадващо Юки Цунода победи съотборника си Макс Верстапен във вчерашната квалификация преди днешния спринт на пистата „Лусайл“ в Катар.
За четирикратния световен шампион това беше първо поражение от съотборник в квалификация от повече от година насам. Последният случай, в който той се класира зад своя съекипник в квалификационна сесия беше в Азербайджан през миналата година. Тогава Верстапен завърши шести, а тогавашният му партньор в Ред Бул Серхио Перес зае четвъртото място в Баку.
Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея
В последвалите 29 състезателни уикенда Верстапен неизменно побеждаваше своите съотборници в квалификациите, независимо дали говорим за квалификация за спринта, или за състезание. Вчера обаче тази серия беше прекъсната, след като Цунода беше с 0.009 секунди по-бърз от нидерландецата. Двамата пилотите на Ред Бул ще разделят третата редица на стартовата решетка на спринта в Катар.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
