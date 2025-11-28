Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

Макс Верстапен не остана много доволен от поведението на своя болид след края на спринтовата квалификация в Катар, в която нидерландецът се класира едва шести и дори беше изпреварен от съотборника си Юки Цунода, който завърши пети.
Пред Sky Sports F1 световният шампион разказа за проблемите с баланса на RB21 на „Лусайл“ и как всичко промени, които той и екипът му са пробвали в хода на квалификацията, не са дали резултат. Верстапен също така обясни, че с този баланса на колата за него спринтът утре по-скоро ще бъде битка за оцеляване.
Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки квалификацията за спринта в Катар
„Не беше добре от първата обиколка. Просто наистина лошо подскачане и много агресивно недозавиване, което се превръщаше в презавиване при висока скорост. Просто не това, което искаш, за да си бърз.
„Бяхме заключение. Опитахме да промени няколко неща от волана, но в нито един момент това не сработи, така че направи нещата много сложни. Променихме някои неща, но нищо не работеше добре, така че това е нещо, което ние трябва да разберем.
„С този баланс спринтът няма да е много забавен. По-скоро ще бъде битка да оцелея преди да направим още корекции за същинската квалификация“, заяви Верстапен.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages