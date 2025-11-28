Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

  • 28 ное 2025 | 20:53
  • 449
  • 1
Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

Макс Верстапен не остана много доволен от поведението на своя болид след края на спринтовата квалификация в Катар, в която нидерландецът се класира едва шести и дори беше изпреварен от съотборника си Юки Цунода, който завърши пети.

Пред Sky Sports F1 световният шампион разказа за проблемите с баланса на RB21 на „Лусайл“ и как всичко промени, които той и екипът му са пробвали в хода на квалификацията, не са дали резултат. Верстапен също така обясни, че с този баланса на колата за него спринтът утре по-скоро ще бъде битка за оцеляване.

Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки квалификацията за спринта в Катар
Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки квалификацията за спринта в Катар

„Не беше добре от първата обиколка. Просто наистина лошо подскачане и много агресивно недозавиване, което се превръщаше в презавиване при висока скорост. Просто не това, което искаш, за да си бърз.

„Бяхме заключение. Опитахме да промени няколко неща от волана, но в нито един момент това не сработи, така че направи нещата много сложни. Променихме някои неща, но нищо не работеше добре, така че това е нещо, което ние трябва да разберем.

„С този баланс спринтът няма да е много забавен. По-скоро ще бъде битка да оцелея преди да направим още корекции за същинската квалификация“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов: Доволен съм, с втория комплект гуми постигнах чиста обиколка

Никола Цолов: Доволен съм, с втория комплект гуми постигнах чиста обиколка

  • 28 ное 2025 | 19:12
  • 1276
  • 0
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 11764
  • 10
Сайнц: Катар може да е най-трудният уикенд за Уилямс този сезон

Сайнц: Катар може да е най-трудният уикенд за Уилямс този сезон

  • 28 ное 2025 | 17:55
  • 646
  • 0
Наказание свали Фурмо от челото в Саудитска Арабия, Мартинс Сескс е новият лидер

Наказание свали Фурмо от челото в Саудитска Арабия, Мартинс Сескс е новият лидер

  • 28 ное 2025 | 17:44
  • 853
  • 0
Николай Грязин е втори в WRC2 преди финалните три етапа на рали "Саудитска Арабия"

Николай Грязин е втори в WRC2 преди финалните три етапа на рали "Саудитска Арабия"

  • 28 ное 2025 | 17:33
  • 412
  • 0
Маршавелов стартира за победа в последния кръг от пистовия ни шампионат

Маршавелов стартира за победа в последния кръг от пистовия ни шампионат

  • 28 ное 2025 | 17:14
  • 372
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 20087
  • 56
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 11764
  • 10
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 19309
  • 85
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 19186
  • 37
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 28592
  • 30
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 10994
  • 8