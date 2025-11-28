Популярни
Адриен Фурмо остана начело в Саудитска Арабия след драматичен следобед

  • 28 ное 2025 | 16:11
  • 435
  • 0


Адриен Фурмо остана начело в рали „Саудитска Арабия“, последен кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) след един драматичен следобед, в който почти нямаше пилот, който да не срещне някакви затруднения.

Основните спънки се изразиха в спукани гуми, каквито имаше за Фурмо, Мартинс Сескс, Сами Паяри, Ойт Танак, Тиери Нювил, Себастиен Ожие, Елфин Еванс и други. Лидерът Фурмо също така допусна грешка в едно отклонение в предпоследния етап за деня, което му коства 20-тина секунди, но след всички драми в следобедните часове, тази загуба не се оказа фатална.

Преди утрешните финални три етапа не само за ралито, но и за сезона, Фурмо води с 2.4 секунди пред Сескс, който изкара почти половината от последния етап за деня без задна лява гума. Трети в състезанието се движи миналогодишният световен шампион Тиери Нювил, който прогресира с две позиции в рамките на следобедните часове, за да стигне до тройката. Белгиецът изостава със само 5.8 секунди от своя съотборник в Хюндай Фурмо.

Четвърти на 43.9 от лидера се движи Такамото Кацута, който беше първият пилот, който срещна трудности следобед, след като излетя от пътя в първия етап след обедния сервиз, но се върна на пътя сравнително бързи, губейки само 15-тина секунди. Пети се движи аутсайдерът в битката за титлата Кале Рованпера, който има аванс от 0.2 пред първия от реалните претенденти за титлата Себастиен Ожие.

На 22.0 зад французина е и Сами Паяри, който загуби шанса да се бори за първата си победа, след като трябваше да спре и да смени гума във втория следобеден етап. Лидерът в генералното класиране Елфин Еванс очаквано успя да изпревари Грегоар Мюнстер в следобедните етапи и заема осмото място пред пилота на М-Спорт и Оливър Солберг, които оформят топ 10 в края на предпоследния ден на рали „Саудитска Арабия“.

Утрешният финален ден на сезона, в който ще се реши и изходът от битката за световната титла за 2025 година, ще включва три етапа с обща дължина от 65.86 състезателни километра. Деня ще стартира в 8:05 часа българско време, пауърстейджът е предвиден за 12:15 часа.

Снимки: Imago

