Наказание свали Фурмо от челото в Саудитска Арабия, Мартинс Сескс е новият лидер

Адриен Фурмо свърши трудната работа за днешния ден и запази лидерството си в класирането на рали „Саудитска Арабия“ в края на днешните много тежки и драматични етапи край Джеда.

Адриен Фурмо остана начело в Саудитска Арабия след драматичен следобед

Французинът обаче загуби първото място, след като беше наказан с една минута от комисарите на надпреварата след прибирането си в сервизния парк в Джеда в края на деня. Причината за тази санкция е фактът, че Фурмо и неговият навигатор Алекс Кориа са пристигнали прекалено рано на часовата контрола на влизане в сервизния парк. Те са подранили с една минута и съответно са наказани с точно толкова.

Тази санкция смъква френският екипаж на Хюндай на четвъртата позиция, а новият лидер в рали „Саудитска Арабия“ е Мартинс Сескс. Латвийският пилот на М-Спорт има аванс от 3.4 секунди пред Тиери Нювил, а тройката с пасив от 41.4 секунди оформя Такамото Кацута. След наказанието си Фурмо изостава с 57.6 от първото място и има преднина от точно 15.0 пред заемащият петата позиция Кале Рованпера.

Снимки: Red Bull Content Pool