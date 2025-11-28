Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Наказание свали Фурмо от челото в Саудитска Арабия, Мартинс Сескс е новият лидер

Наказание свали Фурмо от челото в Саудитска Арабия, Мартинс Сескс е новият лидер

  • 28 ное 2025 | 17:44
  • 471
  • 0

Адриен Фурмо свърши трудната работа за днешния ден и запази лидерството си в класирането на рали „Саудитска Арабия“ в края на днешните много тежки и драматични етапи край Джеда.

Французинът обаче загуби първото място, след като беше наказан с една минута от комисарите на надпреварата след прибирането си в сервизния парк в Джеда в края на деня. Причината за тази санкция е фактът, че Фурмо и неговият навигатор Алекс Кориа са пристигнали прекалено рано на часовата контрола на влизане в сервизния парк. Те са подранили с една минута и съответно са наказани с точно толкова.

Тази санкция смъква френският екипаж на Хюндай на четвъртата позиция, а новият лидер в рали „Саудитска Арабия“ е Мартинс Сескс. Латвийският пилот на М-Спорт има аванс от 3.4 секунди пред Тиери Нювил, а тройката с пасив от 41.4 секунди оформя Такамото Кацута. След наказанието си Фурмо изостава с 57.6 от първото място и има преднина от точно 15.0 пред заемащият петата позиция Кале Рованпера.

