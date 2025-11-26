Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке е застрашен от уволнение. През уикенда йоркшърци се озоваха в зоната на изпадащите след домакинска загуба от Астън Вила, което увеличи напрежението върху треньора. Това бе трето поредно поражение за неговия тим, а в следващите три мача Лийдс се изправя срещу Манчестър Сити, Челси и Ливърпул и едва ли ситуацията ще се подобри в този период.

Ръководството на клуба обмисля дали да не смени Фарке и се очаква в близките дни да има среща, на която да бъде обсъдено бъдещето му. Не е ясно как ще се отрази евентуална смяна на треньора на Илия Груев. Именно Фарке привлече българския национал в Лийдс и миналия сезон Груев беше един от основните му играчи, когато тимът спечели Чемпиъншип. Българският халф обаче не получава много възможности за изява в Премиър Лийг.

