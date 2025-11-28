Популярни
Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

  • 28 ное 2025 | 21:02
  • 313
  • 1
Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

Джордж Ръсел призна, че е започнал квалификацията преди утрешния спринт в Катар без да е наясно с какво темпо разполага, след като се калсира едва 14-ти в свободна тренировка на „Лусайл“ по-рано през деня.

В квалификацията обаче той беше в борбата за полпозишъна, който той загуби със само 0.032 секунди от Оскар Пиастри. След нея пилотът на Мерцедес говори пред медиите на пистата и заяви, че е доволен от представянето си, тъй като в последно време неговите квалификации не са много добри.

Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки квалификацията за спринта в Катар
Оскар Пиастри напомни за себе си, печелейки квалификацията за спринта в Катар

„В тренировката бях 14-ти, така че не знаех, че разполагам с такава скорост. В последно време квалификациите ми не са много добри, така че съм доволен с тази сесия.

„Тази писта е много приятна за каране, много е бърза. Обсъждахме защо DRS зоната не е удължена и се надявам след спринта да има корекция за състезанието“, каза Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
