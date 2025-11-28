Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

Джордж Ръсел призна, че е започнал квалификацията преди утрешния спринт в Катар без да е наясно с какво темпо разполага, след като се калсира едва 14-ти в свободна тренировка на „Лусайл“ по-рано през деня.

YESS GEORGE! THAT’S A FRONT ROW START FOR THE QATAR SPRINT 👏👏 pic.twitter.com/iA6TJ06GeF — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 28, 2025

В квалификацията обаче той беше в борбата за полпозишъна, който той загуби със само 0.032 секунди от Оскар Пиастри. След нея пилотът на Мерцедес говори пред медиите на пистата и заяви, че е доволен от представянето си, тъй като в последно време неговите квалификации не са много добри.

„В тренировката бях 14-ти, така че не знаех, че разполагам с такава скорост. В последно време квалификациите ми не са много добри, така че съм доволен с тази сесия.



„Тази писта е много приятна за каране, много е бърза. Обсъждахме защо DRS зоната не е удължена и се надявам след спринта да има корекция за състезанието“, каза Ръсел.

Снимки: Gettyimages