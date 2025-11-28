Популярни
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач

  • 28 ное 2025 | 19:56
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач

Старши треньорът на женския Славия Иван Димитров бе доволен от представянето на своите състезателки, въпреки загубата от Левски с 0:3 в столичното дерби от женската "Демакс+" лига. Специалистът отличи липсата на опит като един от факторите за поражението.

Волейболистките на Левски без проблеми срещу Славия
Волейболистките на Левски без проблеми срещу Славия

"Не ни стигна малко опит, но съм доволен от развитието на целия мач. Дадох шанс на по-малко състезателки, но те се справяха добре. Левски бе фаворит в мача, беше ясно - втори са в класирането. Пожелаваме им успех оттук нататък", каза Димитров пред камерата на БНТ.

Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач
Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач

"Лицето ни беше да играем с хъс. Това го показаха и съм много доволен. Млади момичета имаме в отбора. След напускането на Никол Дулева, в състава имаше две нови състезателки, като съм доволен от тях", добави той.

Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай

Относно напускането на Дулева, старши треньорът на "белите" сподели:

"Ще видим тепърва дали ще ни липсва в следващите два кръга."

