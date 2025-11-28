Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач

Старши треньорът на женския Славия Иван Димитров бе доволен от представянето на своите състезателки, въпреки загубата от Левски с 0:3 в столичното дерби от женската "Демакс+" лига. Специалистът отличи липсата на опит като един от факторите за поражението.

"Не ни стигна малко опит, но съм доволен от развитието на целия мач. Дадох шанс на по-малко състезателки, но те се справяха добре. Левски бе фаворит в мача, беше ясно - втори са в класирането. Пожелаваме им успех оттук нататък", каза Димитров пред камерата на БНТ.

"Лицето ни беше да играем с хъс. Това го показаха и съм много доволен. Млади момичета имаме в отбора. След напускането на Никол Дулева, в състава имаше две нови състезателки, като съм доволен от тях", добави той.

Относно напускането на Дулева, старши треньорът на "белите" сподели:

"Ще видим тепърва дали ще ни липсва в следващите два кръга."