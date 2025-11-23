Популярни
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай

  • 23 ное 2025 | 18:03
  • 398
  • 0
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай

Никол Дулева коментира успеха на Славия в мач от 6-ия кръг на женската "Демакс+" лига. "Белите" записаха втора победа, този път над тима на Миньор (Перник) с 3:2.

Славия преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник
Славия преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник

"Беше трудно наистина, играха много добре, ние се бяхме малко разконцентрирали. Можем да покажем много повече в абсолютно всички елементи. И радвам се, че в един момент се вдигнахме и си затворихме мача", каза Дулева пред БНТ.

Иван Димитров: Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието
Иван Димитров: Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието

Тя обяви, че няма да завърши сезона в Славия.

Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия
Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия

"Продължавам в Дубай. Там ще завърша вторият полусезон в отбора на Ал Асъй. Другата неделя заминавам. И януари месец започва първенството", обясни състезателката на Славия.

Волейболистка на Славия е новата Мис България
Волейболистка на Славия е новата Мис България
