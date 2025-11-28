Волейболистките на Левски без проблеми срещу Славия

Вицешампионът Левски София записа 6-а поредна победа в женската "Демакс+" лига. Момичетата на Радослав Арсов биха без проблеми Славия с 3:0 (25:17, 25:17, 25:14) в мач от 7-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

Така "сините" се изкачиха на второ място във временното класиране с 6 победи, 1 загуби и 18 точки, но преди останалите срещи от кръг. Славия пък е на 7-а позиция с 2 победи, 5 загуби и 5 точки. В следващия 8-и кръг Левски е домакин на Драгоман, а "белите" ще приемат Варна ДКС.

Волейболистките на Левски общо взето предрешиха изхода на първия гейм още в самото му начало, повеждайки с 3:0. Силната игра на центровете Иванина Малинова и Елена Коларова успяваше да запази тази разлика от около 3 точки, въпреки че "белите" успяваха на няколко пъти да се доближат на точка. При 17:15 в тяхна полза, "сините" натиснаха и затвориха гейма след 25:17.

Ролите се обърнаха на старта на втория гейм, когато Славия успя да вземе аванс от 3 точки при 6:3. Левски обаче запази спокойствие и постепенно започна да топи пасива, а впоследствие успя и да поведе в средата на гейма с 13:10, преди Иван Димитров да поиска първия си таймаут. Сценарият от откриващата част се повтори и "сините" отново дръпнаха в резултата, слагайки нейния край след ново 25:17.

Битката за пълномощие в третия гейм бе оспорвана в самото начало, но Левски взе контрол след 15:11, благодарение на по-добрата си игра на сервис и блокада. А след 16:14 от Левски взеха следващите 9 точки, с което сложиха точка на спора след малко повече от час.

