Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов бе доволен от победата на неговите възпитанички в столичното дерби със Славия. Специалистът разкри пред камерата на БНТ, че двубоите срещу "белите" имат специална стойност за него.

"Аз съм израснал в залата на Славия и ми се върнаха доста сантименти. Една прекрасна публика, която подкрепяше своя отбор и създаде една страхотна обстановка. Никога не е лесно, но истината е, че Славия има своите проблеми и ние се възползвахме от това нещо", коментира Арсов.

"Помолих отбора да се събере, да изиграе един концентриран мач и да извоюва една категорична победа. Разликата в двата отбора е осезаема, така че ние дойдохме за чиста победа и я взехме по най-категоричния начин", добави той.

Въпреки чистата победа, старши треньорът на "сините" отбеляза, че неговият тим трябва да подобри играта си в началото на геймовете.

"Аз го отдавам на това, че не успяваме да запазим достатъчно концентрация. За втори мач се получава едно отпускане и говорим много върху това нещо. Преди мача ги предупредих, но това е работа за концентрация. Опитваме се на тренировка да ги вкараме в такива ситуации, но сега те са още доста млади и все още не успяват да са напълно концентрирани. Смятам, че ще намерим решение на тази наша слабост, за да може да сме още по-категорични", заяви още Радослав Арсов.

